O diagnóstico apresentado na reunião desta quarta-feira (10) no Palácio Piratini com representantes da sociedade civil é dramático, mas não chega a ser surpreendente. Quem acompanha os alertas feitos pelo economista Aod Cunha em entrevistas e palestras sabe que o Estado perdeu tempo nos últimos anos por não ter um plano de desenvolvimento focado no aumento da produtividade, o que depende de investimentos em educação.