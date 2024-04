Deputados da base aliada do governo Eduardo Leite foram convidados para uma reunião às 9h30min desta quinta-feira (11), com a justificativa de "avaliar os cenários em face dos recentes acontecimentos desde a semana passada e em especial no dia de hoje", segundo o convite assinado por Thiago Lorenzon, subchefe da Casa Civil para Assuntos Parlamentares.