Nem o corte de benefícios fiscais a partir de 1º de maio, nem aumento da alíquota modal de 17% para 19% em 2025: a Fiergs quer dar tempo ao tempo. Reunidos na noite de terça-feira, dirigentes da Federação e do Centro das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs/Ciergs) decidiram pedir ao governo do Estado que aguarde o comportamento da receita no primeiro semestre antes de decidir se corta os benefícios fiscais ou propõe o aumento da alíquota, como propõem mais de 20 entidades empresariais.