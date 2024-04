Em seu único compromisso na Alemanha nesta quinta-feira (18), o governador Eduardo Leite viajou mais de duas horas de ônibus par a ir de Mainz a Waiblingen visitar a sede da Stihl, uma das mais tradicionais empresas alemãs instaladas no Rio Grande do Sul. Recepcionado por Nikolas Stihl, neto do fundador Andreas Stihl, e pela também neta Selina, que já passou temporadas na empresa em São Leopoldo, Leite agradeceu à companhia pela confiança no Rio Grande do Sul e lembrou que, nos últimos cinco anos, a Stihl já investiu mais de R$ 1,3 bilhão no Estado.