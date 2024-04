Por mais de quatro horas, a sede do governo gaúcho se transferiu, nesta terça-feira (16), para o Palácio Pamphili, na Piazza Navona, sede da embaixada do Brasil em Roma. O embaixador Renato Mosca, que no domingo (14) já tinha conversado com o governador Eduardo Leite na Vinitaly, em Verona, recebeu a comitiva gaúcha com café e pão de queijo, falou um pouco da história do edifício, que começou a ser construído há mais de 500 anos, e cedeu um espaço para o governador e seus secretários cumprirem as agendas programadas.