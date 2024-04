Com uma agenda focada em relações institucionais, busca de investimentos, divulgação de produtos gaúchos e roteiros de turismo no Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite embarcou nesta sexta-feira (12) para uma viagem de 10 dias à Itália e à Alemanha. Um dos principais pontos da agenda é tratar das comemorações os 150 anos da imigração italiana, dos 200 anos da chegada dos primeiros alemães e dos 400 anos das missões jesuíticas ao Estado.