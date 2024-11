Em um mês, a gangorra bolsonarista desceu com a eleição — que não teve os resultados esperados pelo PL, apesar do crescimento —, subiu ao topo com a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos e baixou de novo com a explosão de quarta-feira (13) à noite na Praça dos Três Poderes. O episódio reavivou a memória do 8 de janeiro de 2023.