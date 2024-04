Na tarde ensolarada do domingo de primavera, com a temperatura beirando os 28º C, o governador Eduardo Leite abriu um espumante 130, clássico da Vinícola Valduga, e serviu o pequeno grupo de convidados no lado de dentro do estande do Rio Grande do Sul na Vinitaly, maior feira de vinhos da Itália e uma das maiores do mundo. Ao cortar a fita verde, Leite avisou que seu governo continuará dando apoio ao setor, ajudando a mostrar para o mundo que o Estado tem uma indústria vitivinícola pujante, herança dos imigrantes italianos que chegaram no século 19. A seu lado, com um sorriso de orelha a orelha, o presidente do Grupo Valduga, João Valduga, brincou, referindo-se ao momento garçom do governador: