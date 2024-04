Uma das mais desejadas do mundo pelos diplomatas que chegam ao topo da carreira, a embaixada do Brasil em Roma, integrante do chamado circuito Elizabeth Arden, carrega o peso da história em suas vigas. Propriedade da família Pamphili (em italiano se escreve Pamphilj), que deu à Igreja Católica o papa Inocêncio X, o Palazzo Pamphili foi vendido ao governo brasileiro em 1960. Desde 2019, a embaixada funcionava no prédio, mas alugava apenas uma parte.