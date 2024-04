Desejo do governador Eduardo Leite e do líder do governo na Assembleia, Frederico Antunes (PP), um voo direto entre Porto Alegre a Itália ainda é sonho de uma noite de primavera romana. Leite e Frederico estiveram reunidos com a direção da ITA Airways, para formalizar a proposta, e ouviram que a companhia está aberta a novas conversações para criar novas rotas a partir de 2025.