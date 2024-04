A Praça de São Pedro no Vaticano já estava lotada de fiéis de diferentes partes do mundo quando o governador Eduardo Leite chegou para o esperado encontro com o papa Francisco. Não foi uma audiência privada, como costumam ser as de chefes de Estado: Leite ficou na primeira fila na ala reservada a convidados especiais que pedem um encontro com o pontífice. O governador conversou com o Papa em espanhol, para facilitar a comunicação, e o convidou para ir ao Rio Grande do Sul em 2026, ano em que se celebram os 400 anos das missões jesuítas no Estado. O argentino é o primeiro Papa jesuíta da história da Igreja Católica.