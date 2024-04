Depois de nove dias de viagem, o governador Eduardo Leite retorna ao Brasil nesta segunda-feira (22), após participar da tradicional Feira de Hannover, que ele ainda não conhecia. Leite repetirá na mais tradicional feira industrial do planeta o discurso que fez nos diferentes encontros e reuniões com empresários em Verona, Roma e Hamburgo: que o Rio Grande do Sul está conectado à agenda de descarbonização e pronto para receber investimentos na produção de energia limpa.