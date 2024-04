No convite “pessoal e intransferível” encaminhado aos deputados e deputadas da base do governo para uma reunião de trabalho com empresários e presidentes de entidades de classe, na próxima quarta-feira (10), está escrito que o tema é “construção da nova agenda de desenvolvimento econômico do Estado”. O encontro começa às 14h e vai até as 17h, no Salão Negrinho do Pastoreio (o principal do Palácio Piratini), e está sendo organizado pelo chefe da Casa Civil, Artur Lemos.