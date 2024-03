Três secretários do governador Eduardo Leite não arredaram pé nos cinco dias da Expodireto — ou seis, se considerar a festa de entrega de prêmios, no domingo (3) à noite: Ernani Polo (Desenvolvimento Econômico), Ronaldo Santini (Desenvolvimento Rural) e Giovani Feltes (Agricultura). Com o presidente da Cotrijal, Nei Mânica, foram onipresentes nos eventos.