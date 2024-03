Apresentando-se como procurador da empresa Stara, o advogado Elizon D'Aquino Costa encaminhou à coluna pedido de retificação de informações publicadas em GZH no dia 5 de março e na edição impressa de 6 de março, envolvendo a visita do ex-presidente Jair Bolsonaro. O advogado contesta a afirmação de que Bolsonaro tenha levantado uma criança em frente à Stara e diz que "o fato ocorreu em frente à exposição da empresa JAN". De fato, as máquinas que aparecem ao fundo têm as cores da JAN.