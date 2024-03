A grande novidade da viagem do presidente Lula ao Rio Grande do Sul foi a confirmação de que está disposto a renegociar a dívida dos Estados, mas o objetivo estratégico é o que se poderia chamar de "bater tambor" para chamar atenção sobre o que o governo vem fazendo desde o início de 2023. O próprio Lula disse isso logo no início do seu discurso na Fiergs, ao definir a viagem com nove ministros como "uma entrevista coletiva para o governo prestar contas do que está fazendo".