A voz do presidente Lula já estava quase sumindo quando ele deu a manchete para a visita ao Rio Grande do Sul: o governo vai sentar com os governadores para discutir a renegociação da dívida dos Estados. Pouco antes, Leite havia agradecido pelas obras realizadas ou previstas para o Rio Grande do Sul e pedido a renegociação da dívida argumentando que, se reduzir a parcela paga à União, o Estado poderá ser ainda mais parceiro nos projetos capazes de melhorar a vida das pessoas, como Lula anunciou ser sua prioridade.