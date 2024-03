Depois da queda do sigilo dos depoimentos de civis e militares do seu antigo entorno sobre a tentativa de golpe, em 2022, o ex-presidente Jair Bolsonaro disse que não teme qualquer julgamento, “desde que os juízes sejam isentos”. Pois deveria temer. Não porque os juízes sejam ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) a quem ele insultou quando era presidente, mas porque afrontou a Constituição na tentativa de permanecer no poder, mesmo derrotado.