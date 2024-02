Se depender de um grupo de deputados contrários à cobrança de pedágio na RS-118, a duplicação do trecho entre Gravataí e a RS-040, em Viamão, será construída com recursos de emendas parlamentares. Como só boa vontade não é suficiente para duplicar uma estrada, é preciso ter cuidado para não vender ilusões. Mas a iniciativa empolgou empresários da região, que temem aumento de custos se houver pedágio na via.