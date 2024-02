A nota publicada na coluna com o título "PP reclama de Covattinho" incomodou o presidente do partido em Caxias do Sul, Alexandre Bortoluz. De acordo com Bortoluz, a carta aberta em que filiados reclamam da falta de consulta às bases antes do anúncio da aliança com o PL para a eleição de prefeito não representa o pensamento da maioria.