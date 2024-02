Mesmo que uma eventual prorrogação de contrato do pedágio mais caro do Brasil seja responsabilidade do governo federal, a conversa envolve o governador Eduardo Leite, como já ocorreu na tentativa anterior. Nesta sexta-feira (23), Leite se reuniu com a direção da EcoRodovias (leia-se Ecosul), em São Paulo, para tratar do assunto.