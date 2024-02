O objetivo número 1 do ex-presidente Jair Bolsonaro foi atingido. Ele conseguiu a desejada fotografia de milhares de pessoas vestidas de verde-amarelo na Avenida Paulista para um ato de apoio que em nada muda sua situação jurídica. A foto será usada nas redes sociais como uma demonstração de força, principalmente para o caso de ter a prisão decretada nos próximos dias, o que não está no radar. No discurso na Paulista, pelo menos, ele foi cauteloso o suficiente para não dar margem ao que poderia ser uma incitação à desordem. O ato foi pacífico.