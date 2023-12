Nem os empresários que defendem o inexistente "plano C", para não cortar benefícios fiscais nem aumentar o ICMS, têm clareza de quais gastos o governo deveria cortar para fechar a conta. Há alguns anos, todos os dirigentes de federação e seus assessores diriam que era preciso privatizar estatais, fechar órgãos públicos, conceder serviços públicos ao setor privado, fazer as reformas administrativa e previdenciária, cortar penduricalhos e renegociar a dívida do Estado.