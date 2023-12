O adicional de 1% do Fundo de Participação dos Municípios pode ser considerado a salvação da lavoura para as prefeituras gaúchas que estavam com a corda no pescoço neste ano e corriam o risco de atrasar o 13º salário. Pesquisa realizada pela Confederação Nacional dos Municípios mostra que, das 485 prefeituras gaúchas que responderam ao questionário, 456 (o que equivale a 94%) responderam que o adicional do FPM foi determinante para o pagamento do 13º salário.