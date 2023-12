Inconformado com a degradação do prédio do INSS localizado atrás da prefeitura (veja fotos abaixo), no Centro Histórico de Porto Alegre, o prefeito Sebastião Melo aproveitou a ida a Brasília nesta semana para tentar encontrar um destino para o imóvel. Melo pediu ao ministro da Previdência, Carlos Lupi, para que o governo federal transforme o imóvel em moradias populares do Minha Casa Minha Vida. Outra alternativa seria vender o patrimônio por um preço que não assuste o mercado.