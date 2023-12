A persistência do vereador Pedro Ruas (PSOL) em defesa da preservação da Escola Maria Thereza da Silveira, que há anos o Estado tenta fechar, foi premiada com a aprovação de projeto que prevê o tombamento da instituição como Patrimônio Histórico Educacional. Com apenas um voto contrário, do vereador Jessé Sangalli (Cidadania), o projeto de Ruas foi aprovado na tarde desta quarta-feira (6), unindo aliados do prefeito Sebastião Melo e opositores.