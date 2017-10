Depois de um ano inteiro desenganado, com o próprio governo reconhecendo seu fim , um dos colégios públicos mais bem avaliados da Capital enfim tem uma boa notícia. A Escola Estadual Maria Thereza da Silveira está liberada para receber matrículas para 2018 (foto acima) – e a Secretaria Estadual da Educação garante que ela não será mais fechada.

Situada no limite entre a Bela Vista e o Mont'Serrat, a Maria Thereza ocupa um terreno caríssimo de propriedade do IPE. O Estado, a partir de uma ação judicial, viu-se obrigado a pagar um aluguel de R$ 98 mil por mês, o que seria impraticável. Mas um projeto recém enviado à Assembleia prevê a transferência de todos os imóveis do IPE ao Poder Executivo.