André Feltes / Especial

Se o cliente comprar cerveja e decidir bebê-la na rua, o bar em que ele comprou será autuado – e poderá ser interditado. Esse é um dos pontos mais polêmicos do decreto que será publicado em novembro com novas regras para a Cidade Baixa.

Gestado por cinco secretarias – com contribuições da Brigada Militar, da EPTC e da Câmara de Vereadores –, o documento pretende acabar com a proliferação de copos plásticos que acompanham frequentadores nas calçadas da João Alfredo. É comum, entre bares que vendem cerveja, a distribuição de copos descartáveis para que as pessoas possam beber do lado de fora.

– O proprietário não poderá permitir que seu produto seja consumido fora do estabelecimento – diz o secretário de Desenvolvimento Econômico em exercício, Leandro de Lemos. – Nossa fiscalização terá ferramenta legal para fazer a interdição do local e posterior cassação do alvará.

Com o novo decreto, bares como A Toca – que tem apenas sete metros quadrados e, portanto, não oferece espaço para consumo do lado de dentro – ficarão proibidos de funcionar. A intenção é reduzir as aglomerações nas calçadas, coibindo a barulheira e o xixi pelas paredes. Aliás, o lixo que fica nas calçadas após o encerramento do expediente passará a ser responsabilidade dos estabelecimentos, que deverão fazer a limpeza.

Mas há regras ainda em construção. Uma possibilidade, sem consenso até agora, é estender o horário de funcionamento dos bares, hoje limitado às 2h. O próprio Marchezan já se mostrou simpático a essa ideia, que, segundo seus defensores, não contribuiria para a algazarra, pelo contrário: deixaria menos gente do lado de fora.