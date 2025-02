A estratégia de Trump para governar como rei

O efeito psicológico é claro. Se Trump ordena algo absurdo na segunda-feira e, na terça, ignora as críticas e parte para o decreto seguinte, qualquer oposição parece impotente. Nada parece capaz de detê-lo. Preste atenção no verbo que usei nas duas frases anteriores — e que usarei novamente agora. Como observou o colunista Ezra Klein, do New York Times, Trump não parece agir como presidente, parece agir como rei. Está aí o que ele quer: parecer.