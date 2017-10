RODRIGO POSITIVO, PC do B, Divulgação

Por unanimidade, os 436 delegados regionais do PC do B decidiram que o partido deve ter candidatura própria ao governo do Estado em 2018. Os dois nomes apresentados pelo diretório para a disputa foram a deputada estadual Manuela D’Ávila e Abgail Pereira, candidata a vice-governadora na chapa de Tarso Genro, em 2014.

A direção da legenda já foi sondada por Jairo Jorge (PDT) e por lideranças do PT, ambos interessados em apoio. Nos próximos dias, será a vez do PC do B de propor alianças e reivindicar a cabeça de chapa. O resultado definitivo dessas negociações só sairá no ano que vem.

— Pela realidade e pelas novas definições da legislação eleitoral, é preciso que a gente se apresente na disputa majoritária — justificou o presidente do PC do B no Rio Grande do Sul, Adalberto Frasson, reconduzido ao posto no sábado.