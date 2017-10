Depois de ter negociado o pagamento dos atrasados da saúde aos municípios, no fim de 2015, o governo do Estado procurou a Famurs nesta segunda-feira para refazer o acordo e tentar sanar a dívida no setor. O governador José Ivo Sartori avisou aos representantes dos prefeitos que não entrará na conta os R$ 180 milhões deixados pelo antecessor, Tarso Genro. A dívida assumida agora foi de R$ 240 milhões, entre 2015 e 2017, e deve ser paga em 12 parcelas de R$ 20 milhões.

De acordo com o secretário da Saúde, João Gabbardo, a negociação só será concluída se o Estado conseguir aderir ao regime de recuperação fiscal e se for efetivo na venda das ações do Banrisul. A ideia é iniciar os pagamentos em janeiro, caso o governo receba socorro federal. No dia 28 de novembro será apresentado aos prefeitos um calendário com a previsão dos depósitos.