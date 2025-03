Julgamento de Bolsonaro testa maturidade da democracia brasileira

Por ironia do calendário, a mais grave agressão contra a democracia brasileira , os ataques de 8 de janeiro de 2023 , começará a ser julgada no mês em que celebramos os 40 anos da redemocratização . Dez dias atrás, em 15 de março, o Brasil lembrou a data em que o último general deixou o Palácio do Planalto pela porta dos fundos, encerrando duas décadas de arbítrio autoritário .

Tendo em vista o perfil dos integrantes da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), muito provavelmente a denúncia encaminhada pela Procuradora Geral da República (PGR) contra Jair Bolsonaro e mais sete pessoas será aceita no julgamento que começa nesta terça-feira (25) e que deve se encerrar no dia seguinte. Eles avaliarão questões processuais e se há indícios de autoria e materialidade na tentativa de golpe de Estado e outros crimes de um ex-presidente, um ex-vice, um ex-comandante da Marinha, três ex-ministros, um deputado federal, e um ex-ajudante de ordens do comandante-em-chefe da nação.