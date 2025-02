Leite é convidado a visitar a Ucrânia em meio à guerra

O embaixador da Ucrânia no Brasil, Andrii Melnyk esteve, nos últimos três dias, no Rio Grande do Sul . Durante encontro no Palácio Piratini, ele convidou o governador Eduardo Leite para visitar o país que está em guerra com a Rússia desde 2022.

— Ele não prometeu, claro, porque não estava preparado, mas espero que continuemos conversando com sua equipe e que talvez ele decida ir à Ucrânia com algum projeto — disse.

Segundo o embaixador, a visita poderia servir de exemplo ao governo federal de como pode se dar a aproximação com o governo ucraniano, mesmo com a guerra.

Além do encontro com Leite, o embaixador teve reuniões com o novo presidente da Assembleia Legislativa, Pepe Vargas (PT), com a vice-prefeita de Porto Alegre, Betina Worm, a reitora da UFRGS, Marcia Barbosa, com o presidente da Fiergs, Cláudio Bier, e secretários do Estado. Em Canoas, ele visitou a comunidade ucraniana que mora na cidade. São cerca de 60 famílias.