Presidente Lula entra na onda e aparece utilizando boné "O Brasil é dos brasileiros"

Após ministros parlamentares da base do governo , o presidente Lula também entrou na onda e apareceu utilizando o boné com os dizeres "O Brasil é dos brasileiros". Um vídeo foi publicado nesta terça-feira (4) nas redes sociais.

O adereço, de acordo com o ministro das Relações Institucionais da Presidência, Alexandre Padilha, serve para se contrapor ao item utilizado pelo presidente dos Estados Unidos , Donald Trump , que usa o lema "Make América Great Again" (na tradução, Torne a América grande novamente).

Durante a votação no sábado (1º), que definiu a presidência da Câmara e do Senado, além de Padilha, o ministro da Educação, Camilo Santana, a deputada federal pelo Paraná e presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffman, e o líder do governo no Congresso Nacional e senador pelo Amapá, Randolfe Rodrigues, foram vistos com o boné azul.