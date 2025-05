"Uma paz desarmada e desarmante"

Papa eleito nesta quinta-feira discursou para milhares de pessoas que o esperavam ansiosamente na praça de São Pedro. Vatican Media / Divulgação

Por que o cardeal Robert Francis Prevost escolheu como nome Leão XIV ao ser escolhido Papa é algo que o mundo só saberá se ele próprio revelar. Francisco o fez, tempos depois de eleito em 2013. O Pontífice argentino disse que a ideia veio a partir da recomendação do amigo, o gaúcho dom Cláudio Hummes, que, ao felicitá-lo ao final daquele conclave, lhe teria dito: "Não esqueça dos pobres". Hummes, um franciscano, ajudou Jorge Mario Bergoglio a lembrar de São Francisco, o santo que se despojou de suas vestes e optou pelos esquecidos.

Se o americano escolheu ser o 14º pontífice com esse nome em referência a Leão XIII, podemos esperar um papa com forte atuação diplomática. Sim, porque o Papa, além de líder da Igreja Católica, bispo de Roma, chefe de Estado do Vaticano, é um ator com grande influência geopolítica. Basta lembrar a contribuição de João Paulo II para a queda da Cortina de Ferro — e o consequente fim da Guerra Fria —, para ficarmos em um exemplo contemporâneo.

Leão XIII, além de ter sido o autor da Rerum Novarum, a encíclica da doutrina social da Igreja, liderou o catolicismo na transição do século 19 para o 20, um período de intensas transformações políticas e sociais: os Estados papais diminuíam de tamanho, com a unificação da Itália (até ficarem resumidos ao Vaticano), a industrialização avançava, abrindo novas fronteiras, mas deixando alguns caídos pelo caminho, e a Europa gestava, em seu ventre, o ovo da serpente que levaria à I Guerra Mundial.

Qualquer semelhança com os tempos atuais pode não ser mera coincidência: a inteligência artificial abre um mundo de oportunidades, mas impõe desafios éticos e econômicos; a crise climática ameaça o futuro da própria humanidade; e a polarização - nas famílias e no sistema internacional — ameaça jogar o planeta no abismo de um novo conflito de proporções globais.

Esta é a primeira vez que um americano assume o trono de São Pedro. É uma ironia que o país de Donald Trump, aquele que se autoproclamou papa em uma imagem egocêntrica e infeliz divulgada nas redes sociais da Casa Branca, dias atrás, tenha dado ao mundo o novo papa. Quiçá a Igreja, movida por símbolos, também tenha identificado na figura do cardeal Robert um antídoto contra a arrogância.

Leão XIV, de nome forte, será, sem dúvida, um diplomata. Sua origem americana e a experiência à frente da diocese peruana em Chiclayo podem gerar o caldo perfeito entre o pragmatismo dos EUA e a latino-americanidade da pastoral. Durante as recentes crises recentes no Peru, um país acossado pela corrupção, ele desempenhou papel fundamental, apoiando a manutenção da estabilidade institucional, enquanto a classe política se liquefazia.

Não duvide que esse papa poderá colocar a mão na massa para alcançar a paz na Ucrânia.