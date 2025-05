O que a segunda fumaça preta indica sobre o andamento do conclave

Após a terceira rodada de votações, os cardeais não chegaram aos dois terços mínimos para eleger o sucessor do papa Francisco. No primeiro escrutínio, na tarde de quarta-feira (7), o resultado demorou a sair, mais do que o planejado pelo próprio Vaticano. Duas horas depois, indicando um processo mais vagaroso do que o esperado - por várias razões. A primeira, o atraso na procissão entre a Capela Paulina e a Capela Sistina, sob a ladainha de todos os santos. Internamente, o juramento dos 133 cardeais foi além do tempo também porque o número de "purpurados" é maior do que o habitual (120, segundo a regra). Depois, o "Extra omnes" (todos fora) já estava atrasado. E, quando as portas foram fechadas, houve uma fala do cardeal Raniero Cantalamessa, que, tudo indica, foi além do programado.