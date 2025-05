"Ninguém fique preocupado ou assustado. Os cardeais estão se conhecendo", diz padre que trabalha no Vaticano sobre possível demora do conclave

Padre Hoffmeister atuava como intérprete e tradutor do papa Francisco. Divisione Produzione Fotografica / Divulgação

O primeiro voto ocorrido nesta quarta-feira (7), primeiro dia do conclave, pode ser considerado um voto de calibragem. Por quê? O último conclave — que elegeu o papa Francisco — aconteceu em 2013, ou seja, não estamos acostumados com os ritos e processos de uma eleição pontifícia. Ou melhor: não estamos acostumados e nem sabemos quanto tempo ela pode levar.

O conclave que elegerá o próximo líder da Igreja Católica conta com 133 cardeais. Além de servir como uma "calibragem" para nós, leigos, os primeiros escrutínios também funcionam como um termômetro para os próprios cardeais eleitores, que podem identificar os nomes mais votados e se conhecer.

Nesta quinta-feira (8), já ocorreram duas votações pela manhã, e a fumaça preta — mais um sinal de desacordo entre os cardeais. Durante o programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, a coluna conversou com o gaúcho radicado no Vaticano, Antônio Hoffmeister, sobre os primeiros momentos do conclave.

Está demorando demais, o que o senhor espera?

Não. Acho que justamente 80% dos cardeais foram criados pelo papa Francisco. Durante o pontificado, houve somente duas ocasiões em que todos eles se encontraram. Podemos pensar, mas todos esses dias dos funerais, dos novendiales (rito de luto), das congregações gerais, eles estiveram se encontrando. Sim, mas estiveram se encontrando também com aqueles que não participam do conclave, com os que têm mais de 80 anos, e são 133. Então, eles precisam se conhecer. Acho que não é para ninguém se assustar ou ficar preocupado. Pode ser que saia hoje à tarde a fumaça branca, mas se não sair, ninguém fique preocupado ou assustado. Os cardeais estão se conhecendo. No século 20, nós tivemos a eleição de Pio XI, que foi no décimo quarto escrutínio, e nós estamos falando de 103 anos atrás, em 1922. Então, se acontecer, não vai ser nada de novo ou muito raro na história mais recente da Igreja. Se o papa for eleito, por exemplo, amanhã (sexta-feira), será como João Paulo II. Se for eleito na segunda-feira, depois do dia de pausa, no décimo quarto escrutínio, será como Pio XI.

O senhor teve como chefe Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano. Parolin que é o papabile mais cotado e o favorito nas bancas de apostas. Quais as principais características dele?

A mim, me tratou sempre com muito carinho. Eu lembro que quando eu cheguei em 2020, depois de uns três ou quatro meses trabalhando aqui, ele me chamou ao escritório dele, porque chama todos os novos que chegam para trabalhar na Secretaria de Estado, assim que a agenda dele permite. Estivemos ali meia hora conversando, falamos, por exemplo, das origens dele no Vêneto. Falei que no Rio Grande do Sul temos muitos imigrantes da região dele, ele disse que sabia disso, que conhecia essa história da imigração italiana. E muito simpático. Depois tive a oportunidade de ter encontros com ele durante as visitas ad limina, as visitas dos bispos do Brasil, nas quais eu atuava como intérprete, tradutor. Uma pessoa muito simpática, um diplomata, portanto tem muito cuidado em tudo o que diz, as palavras são muito precisas. E um homem que dedicou a sua vida inteira à Igreja.

O fato de já termos tido um papa latino-americano diminui a possibilidade de repetir alguém daqui?

Não sei se isso é uma preocupação dos cardeais, de não eleger um outro latino-americano na sequência.

Há alguma curiosidade desse conclave que o senhor observa como diferença do anterior?

Hoje expediente foi normal. Claro que na hora do café trocamos impressões e conversas: "Como demorou ontem, parecia que os cardeais não estavam com fome, por que será que demorou?". Cada um faz suas conjecturas: "Por que teria demorado, será que o padre que fez a meditação antes falou demais? Será que os cardeais, por não ter experiência, não sabiam direito como votar, ou demoraram para distribuir os papéis?". Cada um tinha a sua ideia, mas está um clima muito tranquilo. De expectativa, é claro, mas uma expectativa serena. No trabalho procuramos evitar falar se alguém tem algum favorito. Quem quer que seja o papa, nós vamos ter de trabalhar com ele, então qualquer um dos 133 está bom.

Vocês também ficam ansiosos esperando a fumaça sair?

Hoje (quinta-feira, 8), ninguém estava muito ansioso. Ontem (quarta-feira, 9) sim, porque com a demora já começava o pessoal a pensar: "Mas será que elegeram (o novo papa) na primeira votação e que já vai sair fumaça branca?".

Lá dentro não ocorrem conversas, somente votação. Certo?

Lá dentro é votação, mas, quando um papa é eleito, demora a fumaça um pouquinho mais, porque tem de entrar o secretário do conclave, tem de perguntar para quem foi eleito se ele aceita e qual o nome ele escolhe. Ele vai para a Sala das Lágrimas para colocar as vestes papais. Nesse meio tempo é que se queimam as cédulas e aí sairia a fumaça branca. Entre a fumaça e (o novo pontífice) aparecer no balcão, é porque cada cardeal vai até o novo papa e vai prestar a sua obediência, sua homenagem e dar parabéns. Então, ele vai ter de receber e cumprimentar os 132 até sair no balcão.