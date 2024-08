"É preciso pensar fora da caixa para reconstruir melhor o RS", diz ex-representante do Banco Mundial 

Em duas ocasiões, antes da tragédia climática e na semana passada, o chefe da Global Agência Multilateral de Garantia de Investimentos (Miga) do Banco Mundial (Bird), Antônio Barbalho, esteve no RS para apresentar soluções inovadoras de arquitetura técnica, financeira e legal com empresas e entes financiadores para mitigar os efeitos das mudanças climáticas e a transição energética no setor produtivo do Estado. Em uma das ocasiões, participou de debates na Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e do Turismo da Assembleia Legislativa.