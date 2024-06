Como a Holanda conseguiu "domar" a água e se tornar um exemplo na proteção contra inundações

Nos anos 1930, o poeta holandês Hendrik Marsman descreveu seu país como a terra onde "o som da água, com seus desastres eternos, é temido e ouvido". A frase contradiz o cenário do final de tarde de quinta-feira, 13 de junho, enquanto estamos na parte mais alta do Afsluitdijk, o maior dique do mundo: as águas do normalmente impetuoso Mar do Norte estão calmas, o normalmente ventoso litoral holandês dá lugar a uma brisa e o sol, raro neste final de primavera, se põe no horizonte.