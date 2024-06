Nijmegen e Roterdã: uma abriu espaço para o rio subir e outra aposta em áreas para absorver o excesso de água

O Café De Zon está localizado no centro de uma ilha em Nijmegen, cidade holandesa próxima à fronteira com a Alemanha. Até 2016, esse naco alongado de terra, ponto de encontro de historiadores, ambientalistas, arquitetos, turistas e ciclistas, era parte do continente. A ilha foi construída artificialmente a partir de um dos mais ambiciosos projetos de engenharia holandesa para minimizar os efeitos da elevação do nível dos rios, o Room for the River (Espaço para o Rio), citado pelo governo do Estado como exemplo de iniciativa aplicável no Rio Grande do Sul. Aliás, a área em torno de Nijmemegen, a mais antiga cidade da Holanda, fundada há mais de 2 mil anos, é muito parecida com o delta do Jacuí e a região das ilhas do Guaíba.