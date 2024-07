Um Biden "vívido" durante discurso da Otan e a tentativa de se manter na corrida eleitoral

Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, pareceu ser outra pessoa ao discursar nesta terça-feira (9) no aniversário de 75 anos da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Diferente daquele Biden vacilante, abatido, com problemas na fala e até de raciocínio no primeiro debate presidencial no dia 27 do mês passado, agora o americano se mostrou vívido, enérgico, com voz firme e capaz até mesmo de criar esperanças aos democratas.