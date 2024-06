O documento que a comitiva de especialistas holandeses que está em Porto Alegre com a missão de avaliar o sistema de proteção contra enchentes deve recomendar, a curto prazo, melhor previsibilidade do nível de elevação dos rios e uma governança relacionada à gestão hídrica capaz de conectar prefeitura, governo do Estado e União. O prazo acertado para a conclusão do trabalho é de quatro semanas, mas o documento deve ser entregue antes, possivelmente até o dia 22.