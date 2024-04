Em sua primeira viagem ao Rio Grande do Sul, o embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese, abordou os impasse para a concretização do acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia (UE), entre outros temas, como o início das comemorações dos 150 anos da imigração para o país, investimentos no Estado e o processo de reconhecimento da cidadania para ítalo-brasileiros.