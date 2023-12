O Rio Grande do Sul assumiu, nesta sexta-feira (1º), a coordenação do bioma Pampa no consórcio Brasil Verde - Governadores pelo Clima, grupo integrado pelos Executivos estaduais formado durante a COP26, em Glasgow (Escócia), em 2021. O anúncio foi feito pelo vice-governador Gabriel Souza e pela secretária estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), Marjorie Kauffmann, durante a conferência mundial do clima deste ano, a COP28, que ocorre em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.