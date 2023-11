Ninguém, salvo aqueles mal-intencionados que bradam "Palestina, do Rio ao Mar", ou seja, a aniquilação de Israel, discorda do direito de os israelenses responderem ao ataque terrorista do infame 7 de outubro. Agora, é preciso pensar no depois. Quando (e se) tudo acabar, com o Hamas neutralizado em Gaza e, oxalá, a maioria dos reféns voltar a seus lares, Israel terá de lidar com o dia seguinte.