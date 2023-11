Houve um tempo em que as redes sociais eram plataformas digitais que, por permitirem a troca acelerada de informações instantâneas, sem distinção de fronteiras ou regimes, facilitava a comunicação entre os seres humanos, elevava a globalização a novo patamar e facilitava vozes silenciadas por ditaduras. No início da segunda década do século 21, Twitter (atual X) e Facebook ajudaram populações oprimidas a abrir frestas pelas quais poderiam denunciar os desmandos de ditaduras. Antes de se reunir na Praça Tahir, no Egito, por exemplo, os jovens que derrubaram da noite para o dia 30 anos de tirania de Hosni Mubarak encontravam-se na Ágora digital. Vi, como enviado especial do Grupo RBS ao norte da África, palco da chamada Primavera Árabe, estudantes, médicos, advogados e comerciantes se organizando pelas redes sociais para pegar em armas contra o regime de Muamar Kadafi. Não à toa déspotas de plantão, dos aiatolás do Irã ao czar do Kremlin, passaram a “desligar” a internet em seus países diante da ameaça representada pela comunicação sem fronteiras.