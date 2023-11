Uma das famílias de brasileiros retirados da Faixa de Gaza pediu proteção do governo federal após terem sido vítimas de ataques xenófobos. Hasan Rabee, 30 anos, contabiliza mais de 200 mensagens com conteúdos de ódio nos últimos cinco dias. Ele e a família deixaram Gaza no domingo (12), no grupo que foi repatriado pelo governo brasileiro. Os refugiados chegaram a Brasília, na terça-feira (14), onde foram recebidos pelo presidente Lula.