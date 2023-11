A novela da retirada dos primeiros brasileiros retidos na Faixa de Gaza terminou com final feliz. Foi louvável o esforço do governo desde o início - inclusive deixando estacionado no Egito o avião presidencial por semanas, até o desenlace do drama. Mas ficam alguns aprendizados. Uma série de episódios, encontros e desencontros e falas ideologizadas podem ter contribuído para a demora do processo.