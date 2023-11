Os olhos do mundo estão voltados para a Faixa de Gaza. Mas a Cisjordânia, o outro território palestino, é uma bomba-relógio prestes a explodir. Antes de tudo, cabe compreender que essa área de 5,8 mil quilômetros quadrados é o mais próximo possível da existência de um Estado Palestino. É administrada de diferentes formas: a zona A (11%) tem controle civil e de segurança da Autoridade Nacional Palestina, ANP, também o mais perto que se possa entender como um governo de um país chamado Palestina; a zona B (28%), com controle civil palestino e segurança compartilhada por palestinos e israelenses; e área C (60%), ocupada militarmente e administrada por Israel.