Eu imaginava que Renato optaria por um esquema com três zagueiros para a decisão no Maracanã, inclusive, escrevi na coluna de segunda que, se tivesse a prancheta, também iria. Mas o que eu não imaginei é que ele fosse entregar o meio-campo ao adversário quando resolve tirar um dos meias da escalação inicial. Os primeiros 45 minutos do Grêmio foram de um time completamente tonto em campo.